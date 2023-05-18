В Подмосковье оформили более 14 тысяч заявок на бесплатные путёвки в детские лагеря

В Московской области оформили более 14 тыс. заявок на бесплатные путёвки в детские лагеря с начала 2023 года. Заявление можно подать на региональном портале госуслуг.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Министерство государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Чтобы подать заявление, не нужно никуда ходить, достаточно открыть портал госуслуг Подмосковья и заполнить онлайн-форму. Следует выбрать муниципалитет, приложить документы, удостоверяющие личность, и подтвердить право на льготу», — напомнила глава ведомства Надежда Куртяник.

По её словам, заявку рассмотрят в течение шести рабочих дней.

Также стало известно, что на ремонт девяти детских лагерей под Казанью выделят 13,6 млн рублей, передаёт «Бизнес Online» со ссылкой на тендер, опубликованный на сайте госзакупок. Работы должны быть завершены до 15 декабря 2023 года.

Речь идёт, в частности, о лагерях в Зеленодольском и Лаишевском районах.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко напомнил о требованиях, которые предъявляются к детским лагерям.