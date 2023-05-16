Онищенко напомнил о требованиях к детским лагерям

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко напомнил о требованиях, которые предъявляются к детским лагерям.

«Ребёнок, прежде чем попасть в лагерь, должен получить справку об эпидокружении. Дети должны быть проверены: нет ли сыпи, температуры и так далее. Это всё отработанные схемы. И они дают эффект», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, для любого оздоровительного учреждения предусмотрены жёсткие требования, в том числе санитарные и пожарные.

«Например, много сейчас говорят о клещах. Все детские загородные лагеря должны быть отработаны против насекомых», — отметил Онищенко.

Как добавил эксперт, проверки проводятся и будут проводиться всё лето, передаёт сайт kp.ru.

Согласно результатам нового исследования, 37% россиян намерены отправить своих детей на дачу или в деревню на летние каникулы. По словам 31% опрошенных, их дети всё лето проведут дома.