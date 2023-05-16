Онищенко напомнил о требованиях к детским лагерям
- Gettyimages.ru
- © Imgorthand
«Ребёнок, прежде чем попасть в лагерь, должен получить справку об эпидокружении. Дети должны быть проверены: нет ли сыпи, температуры и так далее. Это всё отработанные схемы. И они дают эффект», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, для любого оздоровительного учреждения предусмотрены жёсткие требования, в том числе санитарные и пожарные.
«Например, много сейчас говорят о клещах. Все детские загородные лагеря должны быть отработаны против насекомых», — отметил Онищенко.
Как добавил эксперт, проверки проводятся и будут проводиться всё лето, передаёт сайт kp.ru.
Согласно результатам нового исследования, 37% россиян намерены отправить своих детей на дачу или в деревню на летние каникулы. По словам 31% опрошенных, их дети всё лето проведут дома.