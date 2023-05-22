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Верховный суд России предложил ввести ответственность за неисполнение решений судов в срок

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Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев предложил ввести ответственность за неисполнение судебных решений в установленные законом сроки.
Верховный суд России предложил ввести ответственность за неисполнение решений судов в срок
  • © РИА Новости / Антон Денисов

Соответствующую идею он высказал во время переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, которые транслировал телеканал «Россия 24».

«Должна быть, помимо разумных сроков рассмотрения дел [в судах], ещё и ответственность за исполнение судебных решений, чтобы вынесенное судебное решение было исполнено в установленный законом срок, и в случае несоблюдения этого срока лица, виновные в этом, должны быть наказаны», — цитирует его ТАСС.

По мнению Лебедева, без подобной ответственности теряется весь смысл эффективности правосудия.

Ранее президент России поручил рассмотреть вопрос о непривлечении к уголовной ответственности женщин, которые впервые совершили преступления небольшой или средней тяжести.

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