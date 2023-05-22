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В России рассмотрят идею о непривлечении к уголовной ответственности женщин в ряде случаев

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Президент России поручит рассмотреть вопрос о непривлечении к уголовной ответственности женщин, которые совершили преступления впервые небольшой или средней тяжести.
В России рассмотрят идею о непривлечении к уголовной ответственности женщин в ряде случаев
  • kremlin.ru

«Мы предлагаем сейчас такую конструкцию: чтобы за преступления небольшой тяжести даже в тех ситуациях, когда женщина находится без прописки, без регистрации, всё равно её не привлекать к уголовной ответственности», — заявил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев на встрече с Путиным.

По его словам, в этом случае государство может вынести женщине предупреждение о недопустимости совершения таких действий повторно, за которыми уже последует привлечение к уголовной ответственности.

В свою очередь, президент России заявил, что даст поручение изучить этот вопрос администрации и экспертному сообществу.

Верховный суд ранее разъяснил преступления, связанные со сдачей военнослужащего в плен.

Президент России Владимир Путин заявил, что в зоне проведения спецоперации нет проблем с дезертирством.

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