В России рассмотрят идею о непривлечении к уголовной ответственности женщин в ряде случаев
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«Мы предлагаем сейчас такую конструкцию: чтобы за преступления небольшой тяжести даже в тех ситуациях, когда женщина находится без прописки, без регистрации, всё равно её не привлекать к уголовной ответственности», — заявил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев на встрече с Путиным.
По его словам, в этом случае государство может вынести женщине предупреждение о недопустимости совершения таких действий повторно, за которыми уже последует привлечение к уголовной ответственности.
В свою очередь, президент России заявил, что даст поручение изучить этот вопрос администрации и экспертному сообществу.
Верховный суд ранее разъяснил преступления, связанные со сдачей военнослужащего в плен.
Президент России Владимир Путин заявил, что в зоне проведения спецоперации нет проблем с дезертирством.