Верховный суд разъяснил преступления, связанные со сдачей военнослужащего в плен

Верховный суд России пояснил, что сдача в плен во время боевых действий образует состав преступления только в том случае, если она была добровольной. Если же боец не был способен сопротивляться, его действия не будут нарушать закон.

Об этом сообщает РИА Новости.

Пленум суда отметил, что военный должен сопротивляться противнику, чтобы избежать пленения, даже находясь в отрыве от своей воинской части или подразделения и в полном окружении.

При этом бойца, который сам сдался в плен впервые, могут освободить от уголовной ответственности при наличии некоторых условий.

Среди них принятие мер для своего освобождения, возвращение в часть или к месту службы и несовершение во время пребывания в плену других преступлений.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в зоне проведения спецоперации нет проблем с дезертирством.