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Верховный суд разъяснил преступления, связанные со сдачей военнослужащего в плен

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Верховный суд России пояснил, что сдача в плен во время боевых действий образует состав преступления только в том случае, если она была добровольной. Если же боец не был способен сопротивляться, его действия не будут нарушать закон.
Верховный суд разъяснил преступления, связанные со сдачей военнослужащего в плен
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

Об этом сообщает РИА Новости.

Пленум суда отметил, что военный должен сопротивляться противнику, чтобы избежать пленения, даже находясь в отрыве от своей воинской части или подразделения и в полном окружении.

При этом бойца, который сам сдался в плен впервые, могут освободить от уголовной ответственности при наличии некоторых условий.

Среди них принятие мер для своего освобождения, возвращение в часть или к месту службы и несовершение во время пребывания в плену других преступлений.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в зоне проведения спецоперации нет проблем с дезертирством.

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