Верховный суд разъяснил преступления, связанные со сдачей военнослужащего в плен
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
Об этом сообщает РИА Новости.
Пленум суда отметил, что военный должен сопротивляться противнику, чтобы избежать пленения, даже находясь в отрыве от своей воинской части или подразделения и в полном окружении.
При этом бойца, который сам сдался в плен впервые, могут освободить от уголовной ответственности при наличии некоторых условий.
Среди них принятие мер для своего освобождения, возвращение в часть или к месту службы и несовершение во время пребывания в плену других преступлений.
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