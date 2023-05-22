Путин 23 мая в Кремле вручит госнаграды в области культуры, космонавтики и образования
- globallookpress.com
Об этом сообщили в Кремле.
«23 мая в Екатерининском зале Кремля состоится церемония вручения президентом Российской Федерации государственных наград», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе награждения будет отмечена деятельность выдающихся россиян в области культуры, космонавтики, образования.
В октябре глава Минкультуры России Ольга Любимова вручила государственные награды ряду деятелей культуры.