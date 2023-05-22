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Путин 23 мая в Кремле вручит госнаграды в области культуры, космонавтики и образования

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Российский президент Владимир Путин 23 мая в Кремле вручит госнаграды, будет отмечена деятельность в области культуры, космонавтики и образования.
Путин 23 мая в Кремле вручит госнаграды в области культуры, космонавтики и образования
  • globallookpress.com

Об этом сообщили в Кремле.

«23 мая в Екатерининском зале Кремля состоится церемония вручения президентом Российской Федерации государственных наград», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе награждения будет отмечена деятельность выдающихся россиян в области культуры, космонавтики, образования.

В октябре глава Минкультуры России Ольга Любимова вручила государственные награды ряду деятелей культуры.

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