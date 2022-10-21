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Министр культуры России вручила госнаграды артистам

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Глава Минкультуры России Ольга Любимова вручила государственные награды ряду деятелей культуры.
Министр культуры России вручила госнаграды артистам
  • АГН «Москва»

Отмечается, что награды были вручены артистам драмы, оперы и балета, кино- и театральным режиссёрам, хормейстерам и концертмейстерам, художникам, архитекторам и скульпторам, педагогам, управленцам в сфере культуры.

Всего было вручено 35 наград, среди них: Ордена Дружбы и «За заслуги в культуре и искусстве», почётные медали, звания, а также грамоты и благодарности президента России Владимира Путина.

Уточняется, что в числе награждённых — актриса Ольга Чуваева, режиссёр Мурад Алиев, замгендиректора Большого театра Олег Мисковец.

Ранее Любимова и глава Удмуртии Александр Бречалов проверили ход работ по реконструкции здания будущего Театра юного зрителя в Ижевске.

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