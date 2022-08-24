Любимова прокомментировала ход реконструкции Театра юного зрителя в Ижевске
- РИА Новости
Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
«Мы все очень ждём открытия первого в Удмуртии Театра юного зрителя и других учреждений культуры региона, которые обновляются или вновь создаются, смогут радовать и удивлять даже самого искушённого зрителя и гостей республики богатой палитрой культурных мероприятий», — отметила Любимова.
ТЮЗ расположится в здании Русского драматического театра.
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