Песков заявил, что у Кремля нет позиции касательно введения шестидневной рабочей недели
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Он ответил на вопрос, есть ли у Кремля какая-либо позиция касательно увеличения либо сокращения рабочей недели.
«Нет, никакой», — сказал Песков.
Ранее газета «Известия» сообщила, что Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась к главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю.
Экономист Пётр Заборцев в беседе с RT назвал тупиковой идею о введении шестидневной рабочей недели.