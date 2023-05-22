Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет позиции касательно введения шестидневной рабочей недели.

Он ответил на вопрос, есть ли у Кремля какая-либо позиция касательно увеличения либо сокращения рабочей недели.

«Нет, никакой», — сказал Песков.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась к главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю.

Экономист Пётр Заборцев в беседе с RT назвал тупиковой идею о введении шестидневной рабочей недели.