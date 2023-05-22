Суд Оренбурга арестовал на два месяца мужчину за подготовку терактов в регионе
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«Удовлетворено ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 21 июля в отношении 26-летнего жителя города Новотроицка, подозреваемого в совершении преступления», — приводит сообщение РИА Новости.
Задержанный просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее сотрудниками ФСБ был предотвращён теракт в Новотроицке Оренбургской области, задержан гражданин России 1997 года рождения.
У него нашли компоненты для изготовления бомбы, а также обнаружили переписку в Telegram с украинскими спецслужбами.
Мужчина заявил на допросе, что планировал «устроить саботаж» по заданию кураторов c Украины.