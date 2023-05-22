Суд Оренбурга арестовал на два месяца мужчину за подготовку терактов в регионе

В Оренбурге суд арестовал мужчину, который планировал подготовку терактов в регионе, заявили в Ленинском районном суде города.

«Удовлетворено ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 21 июля в отношении 26-летнего жителя города Новотроицка, подозреваемого в совершении преступления», — приводит сообщение РИА Новости.

Задержанный просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сотрудниками ФСБ был предотвращён теракт в Новотроицке Оренбургской области, задержан гражданин России 1997 года рождения.

У него нашли компоненты для изготовления бомбы, а также обнаружили переписку в Telegram с украинскими спецслужбами.

Мужчина заявил на допросе, что планировал «устроить саботаж» по заданию кураторов c Украины.