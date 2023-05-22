В индустриальном парке «Руднёво» наладили производство российских банкоматов
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на блог мэра.
Собянин отметил, что современный банкомат не просто устройство для снятия и внесения наличных, это цифровой офис, позволяющий совершать множество банковских операций.
Уточняется, что «мозги» банкомата — процессоры «Эльбрус» от компании АО «МЦСТ». Из более чем 800 компонентов банкомата — 80% российского производства, эта доля будет расти, резюмировал Собянин.
Ранее председатель профильной комиссии по инвестициям законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ход процесса импортозамещения в стране.