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В индустриальном парке «Руднёво» наладили производство российских банкоматов

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в индустриальном парке «Руднёво» наладили серийный выпуск отечественных банкоматов. Производитель — московская группа компаний BFS — уже получила предзаказы на 7 тыс. банкоматов.
В индустриальном парке «Руднёво» наладили производство российских банкоматов
  • © РИА Новости / Мария Девахина

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на блог мэра.

Собянин отметил, что современный банкомат не просто устройство для снятия и внесения наличных, это цифровой офис, позволяющий совершать множество банковских операций. 

Уточняется, что «мозги» банкомата — процессоры «Эльбрус» от компании АО «МЦСТ». Из более чем 800 компонентов банкомата — 80% российского производства, эта доля будет расти, резюмировал Собянин.

Ранее председатель профильной комиссии по инвестициям законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ход процесса импортозамещения в стране.

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