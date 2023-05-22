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Власти Крыма назвали аварию на ЛЭП из-за ветра причиной обесточивания части Симферополя

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Власти Крыма назвали аварию на линии электропередачи, произошедшую из-за шквалистого ветра, причиной обесточивания части Симферополя и близлежащих населённых пунктов вечером 21 мая.
Власти Крыма назвали аварию на ЛЭП из-за ветра причиной обесточивания части Симферополя
  • © РИА Новости / Илья Наймушин

Об этом информирует пресс-служба Министерства топлива и энергетики Крыма.

«Один из проводов линии был оборван 21 мая в 22:49 вследствие неблагоприятных погодных условий (порывистый шквальный ветер)», — заявили в ведомстве. 

В результате были частично обесточены абоненты в Симферополе и Симферопольском районе. 

Отмечается, что «Крымэнерго» в 03:03 окончило работы по возобновлению энергоснабжения абонентов. При этом в 07:09 закончились ремонтные работы на линии электропередачи 110 кВ.

Ранее прокуратура начала проверку после того, как в ряде районов Симферополя пропал свет.

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