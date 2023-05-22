Прокуратура начала проверку после частичного обесточивания Симферополя
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Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крым.
«Прокуратура Республики Крым проводит проверку в связи с ограничением 21 мая 2023 года электроснабжения абонентов на территории г. Симферополя и Симферопольского района», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков заявил о технологическом отключении света в Симферополе.
Позднее предприятие «Крымэнерго» сообщило, что энергоснабжение ряда районов Симферополя и близлежащих сёл, нарушенное в результате аварии на высоковольтной линии электропередачи, восстанавливается.