Весной россияне чаще всего останавливались в отелях Москвы, Петербурга и Стамбула

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip провели исследование и выяснили, какие города россияне посещали весной 2023 года. Для этого они проанализировали данные по бронированиям отелей, авиа- и ж/д билетов в период с марта по май. Результаты имеются в распоряжении RT.

Так, согласно анализу отельных бронирований, для весенних путешествий россияне чаще всего выбирали Москву: на долю столицы приходится 25,1% заказов, на втором месте — Санкт-Петербург (15,3%), на третьем — Сочи (9,4%).

Самым популярным зарубежным городом по части отельных бронирований среди россиян стал Стамбул: в местных отелях останавливались 11,4% пользователей сервиса. Далее идут Дубай (5,9%) и Ереван (3,9%), подчёркивается в исследовании.

Как выяснили эксперты, топ-3 направлений по России, куда туристы чаще всего летали весной, совпадает с отельным рейтингом: в Москву оформлено 31,3% авиазаказов, в Санкт-Петербург — 11,9%, в Сочи — 6,6%.

Отмечается, что за границу с марта по май большинство россиян летали в Ереван: на долю столицы Армении пришлось 15,9% бронирований. Вторую строчку рейтинга занял Стамбул, который посетили 8,8% туристов, третью — Минск, куда оформлено 7,2% заказов.

Что касается покупок ж/д билетов, то список популярных российских городов традиционно возглавляет Москва, куда весной было оформлено 30,7% от всех ж/д заказов по стране. На второй строчке — Санкт-Петербург, доля которого составила 14,2%, на третьей — Краснодар (6,9%), заключили аналитики.

Ранее аналитики сервиса для планирования путешествий рассказали, на какие российские направления сильнее всего вырос спрос на начало лета.