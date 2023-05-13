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Россияне стали чаще бронировать отели во Владикавказе, Перми и Самаре на лето

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RT
Аналитики сервиса для планирования путешествий рассказали, на какие российские направления сильнее всего вырос спрос на начало лета. Для этого специалисты сравнили отельные бронирования в популярных туристических городах на июнь 2023 года с аналогичным периодом прошлого года. Результаты исследования имеются в распоряжении RT.
Россияне стали чаще бронировать отели во Владикавказе, Перми и Самаре на лето
  • Gettyimages.ru

Так, сильнее всего увеличилось число заказов во Владикавказе: за год спрос на отдых в Северной Осетии вырос в пять раз. На втором и третьем местах оказались Пермь и Самара, где забронировано в четыре раза больше гостиниц, чем в прошлом году, рассказали в сервисе OneTwoTrip.

Кроме того, более чем в три раза выросла популярность Екатеринбурга (спрос на отели увеличился в 3,7 раза) и Иркутска (в 3,3 раза), пояснили эксперты.

Отмечается, что многие путешественники также стали чаще интересоваться Красноярском и Ессентуками — гостиницы в этих города бронировали в три раза чаще.

Востребованным оказался отдых в Мурманске (отправиться в северный город в июне планируют в 2,5 раза больше туристов) и в Махачкале (спрос на отдых в Дагестане вырос в 2,3 раза).

Помимо этого, в два раза увеличилось число бронирований отелей в Анапе, Барнауле, Кирове и Лазаревском.

Пятигорск и Витязево стали популярнее в 1,7 раза, а Горно-Алтайск, Грозный, Новороссийск, Смоленск и Сортавала — в 1,5 раза, подчёркивается в исследовании. 

Ранее аналитики провели исследование и выяснили, отели в каких городах россияне с детьми чаще всего бронируют на июнь 2023 года. 

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