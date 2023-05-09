Россияне с детьми чаще всего бронируют отели в Петербурге, Адлере и Москве на июнь
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Кроме того, как добавили эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, многие россияне с детьми в начале лета отправятся в Эсто-Садок (9%), Сочи (8,6%) и Анапу (7,4%).
Помимо этого, в топ-10 востребованных направлений вошли Ростов-на-Дону (4,3%), Казань (4,2%), посёлок Витязево (4,0%) и Геленджик (3,9%), подчёркивается в исследовании.
Отмечается, что среди зарубежных направлений большинство пользователей выбрали для семейного отдыха столицу Армении: в Ереване уже оформлено 10,3% отельных заказов на июнь. Многие также решили отправиться в Турцию: доля Стамбула составила 9,2%, а Антальи — 5,0%.
Некоторые путешественники в начале лета решили посетить с детьми Париж (4,8%), Дубай (4,6%) и Мадрид (3,8%), рассказали аналитики.
Замыкает список несколько популярных пляжных направлений: Паттайя (доля — 3,3%), Батуми (3,1%), Барселона (2,9%) и Мармарис (2,8%).
Ранее аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, в каких городах россияне чаще всего бронируют отели на майские праздники.