Россияне с детьми чаще всего бронируют отели в Петербурге, Адлере и Москве на июнь

Аналитики провели исследование и выяснили, отели в каких городах россияне с детьми чаще всего бронируют на июнь 2023 года. Согласно результатам, которые имеются в распоряжении RT, самым популярным направлением стал Санкт-Петербург (24,2% бронирований), далее идёт Адлер, куда летом планируют поехать 21,3% россиян, а замыкает тройку Москва (13,2%).

Кроме того, как добавили эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, многие россияне с детьми в начале лета отправятся в Эсто-Садок (9%), Сочи (8,6%) и Анапу (7,4%).

Помимо этого, в топ-10 востребованных направлений вошли Ростов-на-Дону (4,3%), Казань (4,2%), посёлок Витязево (4,0%) и Геленджик (3,9%), подчёркивается в исследовании.

Отмечается, что среди зарубежных направлений большинство пользователей выбрали для семейного отдыха столицу Армении: в Ереване уже оформлено 10,3% отельных заказов на июнь. Многие также решили отправиться в Турцию: доля Стамбула составила 9,2%, а Антальи — 5,0%.

Некоторые путешественники в начале лета решили посетить с детьми Париж (4,8%), Дубай (4,6%) и Мадрид (3,8%), рассказали аналитики.

Замыкает список несколько популярных пляжных направлений: Паттайя (доля — 3,3%), Батуми (3,1%), Барселона (2,9%) и Мармарис (2,8%).

Ранее аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, в каких городах россияне чаще всего бронируют отели на майские праздники.