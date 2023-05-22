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Режим ЧС в Омской области изменили на режим повышенной готовности после уменьшения пожаров

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Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко сообщил, что режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров в регионе изменён на режим повышенной готовности в связи с уменьшением количества природных пожаров.
Режим ЧС в Омской области изменили на режим повышенной готовности после уменьшения пожаров
  • globallookpress.com
  • © Денис Бочаров

Об этом он написал в Telegram.

8 мая Хоценко ввёл режим чрезвычайной ситуации в Омской области из-за природных пожаров.

Ранее режим ЧС был введён на территории всей Курганской области в связи с пожарами.

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