Режим ЧС в Омской области изменили на режим повышенной готовности после уменьшения пожаров
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко сообщил, что режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров в регионе изменён на режим повышенной готовности в связи с уменьшением количества природных пожаров.
- globallookpress.com
- © Денис Бочаров
Об этом он написал в Telegram.
8 мая Хоценко ввёл режим чрезвычайной ситуации в Омской области из-за природных пожаров.
Ранее режим ЧС был введён на территории всей Курганской области в связи с пожарами.
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