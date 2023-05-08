Врио губернатора Хоценко ввёл режим ЧС в Омской области из-за пожаров

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко ввёл режим чрезвычайной ситуации в регионе из-за природных пожаров.

Он охарактеризовал обстановку в регионе как крайне пожароопасную и напряжённую.

Хоценко рассказал, что ситуация осложняется жаркой погодой, высокой ветровой нагрузкой и отсутствием осадков. По его словам, в зоне особого риска находится северная и центральная часть региона.

«На оперативном штабе из-за природных пожаров ввели на территории Омской области режим ЧС», — сообщил Хоценко в своём Telegram-канале.

Кроме того, с 9 мая до особого распоряжения в 11 северных районах региона ввели запрет на все виды охоты.

Ранее режим ЧС был введён на территории всей Курганской области в связи с пожарами.