Врио губернатора Хоценко ввёл режим ЧС в Омской области из-за пожаров
- РИА Новости
Он охарактеризовал обстановку в регионе как крайне пожароопасную и напряжённую.
Хоценко рассказал, что ситуация осложняется жаркой погодой, высокой ветровой нагрузкой и отсутствием осадков. По его словам, в зоне особого риска находится северная и центральная часть региона.
«На оперативном штабе из-за природных пожаров ввели на территории Омской области режим ЧС», — сообщил Хоценко в своём Telegram-канале.
Кроме того, с 9 мая до особого распоряжения в 11 северных районах региона ввели запрет на все виды охоты.
Ранее режим ЧС был введён на территории всей Курганской области в связи с пожарами.