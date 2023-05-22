КБП: в России продолжаются испытания нового ракетного комплекса «Гермес»

В Конструкторском бюро приборостроения заявили, что в России продолжаются испытания нового многофункционального ракетного комплекса «Гермес», способного поражать бронетехнику, сооружения и летательные аппараты.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Решение о поставке будет принято по результатам испытаний», — сказали в компании.

Отмечается, что работы по модернизации «Гермеса» идут с учётом изменения обстановки и задач.

Ранее «Ростех» доработал комплекс «Панцирь» по опыту СВО для борьбы с зарубежными системами.

Также премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объёмы выпуска продукции для нужд СВО существенно увеличены по всем позициям.