КБП: в России продолжаются испытания нового ракетного комплекса «Гермес»
Об этом сообщает РИА Новости.
«Решение о поставке будет принято по результатам испытаний», — сказали в компании.
Отмечается, что работы по модернизации «Гермеса» идут с учётом изменения обстановки и задач.
Ранее «Ростех» доработал комплекс «Панцирь» по опыту СВО для борьбы с зарубежными системами.
Также премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объёмы выпуска продукции для нужд СВО существенно увеличены по всем позициям.