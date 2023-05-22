Четыре человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Якутске

Четыре человека погибли в результате пожара в многоквартирном доме в городе Якутске.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС России по региону.

«На месте пожара обнаружены четыре погибших (все взрослые), личности устанавливаются», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате пожара повреждены две квартиры на общей площади 50 кв.м.

«Причина, виновник и ущерб устанавливаются», — добавили в ГУ МЧС.

Днём ранее открытое горение было ликвидировано в многоквартирном доме в свердловском Арамиле.

Также сообщалось, что после пожара в сарае в Подмосковье было найдено тело 11-летнего мальчика.