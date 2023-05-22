Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Четыре человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Якутске

Короткая ссылка
Четыре человека погибли в результате пожара в многоквартирном доме в городе Якутске.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС России по региону.

«На месте пожара обнаружены четыре погибших (все взрослые), личности устанавливаются», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате пожара повреждены две квартиры на общей площади 50 кв.м.

«Причина, виновник и ущерб устанавливаются», — добавили в ГУ МЧС.

Днём ранее открытое горение было ликвидировано в многоквартирном доме в свердловском Арамиле.

Также сообщалось, что после пожара в сарае в Подмосковье было найдено тело 11-летнего мальчика. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить