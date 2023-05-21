Тело 11-летнего мальчика нашли после пожара в сарае в Подмосковье

В Раменском Московской области следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела 11-летнего мальчика в сарае, в котором его заперли приятели, после пожара.

Об этом сообщили в Следственном комитете России по региону.

«В Раменском возбуждено уголовное дело по факту смерти ребёнка», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в пятницу, 19 мая, после ссоры дети закрыли в сарае мальчика, заслонив дверь на засов. Позже произошло возгорание.

Когда дети не смогли после возгорания самостоятельно открыть пристройку, они обратились за помощью к прохожим. Прибывшие сотрудники экстренных служб обнаружили внутри погибшего ребёнка с ожогами.

Ранее стало известно, что в результате пожара в частном доме в Волгоградской области погибли три человека, включая двоих несовершеннолетних.