Тело 11-летнего мальчика нашли после пожара в сарае в Подмосковье
- РИА Новости
Об этом сообщили в Следственном комитете России по региону.
«В Раменском возбуждено уголовное дело по факту смерти ребёнка», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в пятницу, 19 мая, после ссоры дети закрыли в сарае мальчика, заслонив дверь на засов. Позже произошло возгорание.
Когда дети не смогли после возгорания самостоятельно открыть пристройку, они обратились за помощью к прохожим. Прибывшие сотрудники экстренных служб обнаружили внутри погибшего ребёнка с ожогами.
Ранее стало известно, что в результате пожара в частном доме в Волгоградской области погибли три человека, включая двоих несовершеннолетних.