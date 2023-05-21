Минюст: обвиняемый в сожжении Корана должен отбывать наказание в регионе с мусульманским населением
- РИА Новости
«Считаем необходимым и правильным после вынесения приговора направить лицо, совершившее преступление, отбывать наказание в одно из исправительных учреждений, расположенное в регионе преимущественно с мусульманским населением», — отметил министр юстиции.
По его словам, такая мера будет способствовать «уважению к религии и религиозным чувствам верующих» в многоконфессиональной стране.
Ранее Следственный комитет по Волгоградской области возбудил уголовное дело по факту публичного сожжения Корана. В связи с инцидентом задержан Никита Журавель, снимавший процесс сожжения священной книги на видео.
«В ходе допроса подозреваемый дал показания, что осуществил данную акцию по указанию спецслужб Украины за вознаграждение», — напомнил Константин Чуйченко.
Вознаграждение со стороны ВСУ, как сообщал RT ранее, должно было составить 10 тыс. рублей.
В СК отметили, что дело передано в региональный комитет Чечни, где пройдёт дальнейшее расследование.