Минюст: обвиняемый в сожжении Корана должен отбывать наказание в регионе с мусульманским населением

Признавший свою вину гражданин, поджёгший Коран рядом с Соборной мечетью в Волгограде, после вынесения обвинительного приговора должен будет отбывать наказание в регионе с мусульманским большинством. Об этом RT сообщили в пресс-службе Министерства юстиции со ссылкой на слова главы ведомства Константина Чуйченко.

«Считаем необходимым и правильным после вынесения приговора направить лицо, совершившее преступление, отбывать наказание в одно из исправительных учреждений, расположенное в регионе преимущественно с мусульманским населением», — отметил министр юстиции.

По его словам, такая мера будет способствовать «уважению к религии и религиозным чувствам верующих» в многоконфессиональной стране.

Ранее Следственный комитет по Волгоградской области возбудил уголовное дело по факту публичного сожжения Корана. В связи с инцидентом задержан Никита Журавель, снимавший процесс сожжения священной книги на видео.

«В ходе допроса подозреваемый дал показания, что осуществил данную акцию по указанию спецслужб Украины за вознаграждение», — напомнил Константин Чуйченко.

Вознаграждение со стороны ВСУ, как сообщал RT ранее, должно было составить 10 тыс. рублей.

В СК отметили, что дело передано в региональный комитет Чечни, где пройдёт дальнейшее расследование.