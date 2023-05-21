Провокация с сожжением Корана в Волгограде была организована при участии американских спецслужб, сообщил РИА Новости источник в российском правоохранительном ведомстве.

«Согласно имеющимся данным, прослеживается непосредственное участие американских спецслужб в совершении преступления», — сказал он.

Как отметил собеседник агентства, киевский режим полностью контролируют спецслужбы США и Великобритании, в том числе при подготовке и осуществлении диверсий на территории России.

20 мая следователи возбудили уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих из-за сожжения Корана в Волгограде. Задержанный снимал сожжение священной книги на камеру.

В ходе допроса он сознался, что действовал по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в размере 10 тыс. рублей.