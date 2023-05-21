Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

РИА Новости: провокацию с Кораном в Волгограде организовали при участии спецслужб США

Короткая ссылка
Провокация с сожжением Корана в Волгограде была организована при участии американских спецслужб, сообщил РИА Новости источник в российском правоохранительном ведомстве.
РИА Новости: провокацию с Кораном в Волгограде организовали при участии спецслужб США
  • РИА Новости

«Согласно имеющимся данным, прослеживается непосредственное участие американских спецслужб в совершении преступления», — сказал он.

Как отметил собеседник агентства, киевский режим полностью контролируют спецслужбы США и Великобритании, в том числе при подготовке и осуществлении диверсий на территории России.

20 мая следователи возбудили уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих из-за сожжения Корана в Волгограде. Задержанный снимал сожжение священной книги на камеру.

В ходе допроса он сознался, что действовал по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в размере 10 тыс. рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить