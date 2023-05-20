Мэр Краснодара поручил провести работу с караоке-барами после инцидента с песней Сердючки
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Отмечается, что администрация города держит данную ситуацию на контроле.
«Евгений Наумов поручил провести работу с городскими караоке-клубами и вообще исключить возможность подобных инцидентов», — говорится в заявлении пресс-службы администрации Краснодарского края.
В октябре исполнительниц песни «Червона калына», которая считается гимном украинских националистов, привлекли к ответственности в Крыму.