Мэр Краснодара поручил провести работу с караоке-барами после инцидента с песней Сердючки

Мэр Краснодара Евгений Наумов поручил провести работу с караоке-барами в городе после того, как в одном из заведений исполнили песню Верки Сердючки (Андрея Данилко) с текстом «Ще не вмерла Украина».

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Отмечается, что администрация города держит данную ситуацию на контроле. «Евгений Наумов поручил провести работу с городскими караоке-клубами и вообще исключить возможность подобных инцидентов», — говорится в заявлении пресс-службы администрации Краснодарского края. В октябре исполнительниц песни «Червона калына», которая считается гимном украинских националистов, привлекли к ответственности в Крыму.