Во «Флаконе» опровергли RT данные об инциденте с рэпером Schokk и российским флагом

Представитель арт-пространства «Флакона» опроверг RT информацию о том, что охрана дизайн-завода останавливала вчера рэпера Schokk или кого-то ещё с российским флагом.

Технический директор Виталий Кирдяшкин добавил, что на территории дизайн-завода проводился фестиваль, на котором работал сторонний ЧОП. А музыкант, по его словам, заезжал на концерт на авто через служебный вход.

«Нам также известно, что менеджер артиста вчера вечером сообщила руководству клуба Urban (находится на территории «Флакона»), где проходило выступление, что возникло недопонимание со стороны рэпера. Естественно, никаких поручений «не впускать людей с флагами» со стороны руководства дизайн-завода не было», — заявил он.

Ранее член дипмиссии России при ООН в Женеве Кристина Сукачёва в Совете ООН по правам человека выразила обеспокоенность в связи с русофобией во Франции.