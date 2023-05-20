Кабмин поручил оценить готовность энергетиков и предприятий ЖКХ к предстоящей зиме

Правительство поручило Минэнерго, Ростехнадзору и Минстрою оценить готовность регионов к осенне-зимнему периоду.

«Минстрою России, Минэнерго России, Ростехнадзору с участием органов местного самоуправления провести оценку готовности муниципальных образований, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к работе в отопительный период 2023—2024 годов», — говорится в сообщении.

Ведомствам поручено доложить о результатах до 26 октября 2023 года.

Ранее стало известно, что правительство России выделит более 930 млн рублей на поддержку региональных программ в сфере энергетики и ЖКХ в регионах Северного Кавказа.