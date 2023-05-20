Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Кабмин поручил оценить готовность энергетиков и предприятий ЖКХ к предстоящей зиме

Короткая ссылка
Правительство поручило Минэнерго, Ростехнадзору и Минстрою оценить готовность регионов к осенне-зимнему периоду.
Кабмин поручил оценить готовность энергетиков и предприятий ЖКХ к предстоящей зиме
  • РИА Новости

«Минстрою России, Минэнерго России, Ростехнадзору с участием органов местного самоуправления провести оценку готовности муниципальных образований, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к работе в отопительный период 2023—2024 годов», — говорится в сообщении.

Ведомствам поручено доложить о результатах до 26 октября 2023 года.

Ранее стало известно, что правительство России выделит более 930 млн рублей на поддержку региональных программ в сфере энергетики и ЖКХ в регионах Северного Кавказа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить