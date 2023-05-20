Депутат Чаплин посоветовал не украшать дачные участки гномами

Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рекомендовал не украшать дачные участки гипсовыми гномами, пластиковыми прудиками и разноцветной галькой.

Он отметил, что некоторые садовые объекты постепенно выходят из моды.

«Садовые фигуры, всё-таки, цветные гипсовые гномы уже вышли из моды. Скульптура имеет место быть, если она встраивается в дизайн участка органично», — цитирует его РИА Новости.

Чаплин также посоветовал не использовать разноцветную гальку и отдавать предпочтение натуральной цветовой гамме и материалам.

Ранее заслуженный спасатель России член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин в беседе с RT рассказал, как избежать пожаров на даче.

Чаплин в беседе с ФАН рассказал, на что нужно обратить внимание при покупке дачного участка.