2ГИС стал недоступен в Google Play

Приложение картографического сервиса 2ГИС стало недоступно в магазине приложений для Android Google Play.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

При этом отмечается, что ранее установленные пользователями приложения продолжают работать.

«Данные будут обновляться ежедневно, как и прежде, в приложении можно скачивать любые города», — сказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Google Play удалил приложения ряда подпавших под санкции российских банков.

Также сообщалось, что приложения от зарубежных разработчиков появились в российском магазине приложений RuStore для пользователей операционной системы Android.