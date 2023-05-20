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2ГИС стал недоступен в Google Play

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Приложение картографического сервиса 2ГИС стало недоступно в магазине приложений для Android Google Play.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

При этом отмечается, что ранее установленные пользователями приложения продолжают работать.

«Данные будут обновляться ежедневно, как и прежде, в приложении можно скачивать любые города», — сказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Google Play удалил приложения ряда подпавших под санкции российских банков.

Также сообщалось, что приложения от зарубежных разработчиков появились в российском магазине приложений RuStore для пользователей операционной системы Android.

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