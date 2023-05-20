2ГИС стал недоступен в Google Play
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
При этом отмечается, что ранее установленные пользователями приложения продолжают работать.
«Данные будут обновляться ежедневно, как и прежде, в приложении можно скачивать любые города», — сказали в пресс-службе.
Ранее стало известно, что Google Play удалил приложения ряда подпавших под санкции российских банков.
Также сообщалось, что приложения от зарубежных разработчиков появились в российском магазине приложений RuStore для пользователей операционной системы Android.