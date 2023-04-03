Иностранные приложения появились в российском магазине RuStore
- РИА Новости
Как сообщил ТАСС директор по работе с партнёрами RuStore Илья Ульянов, в частности, речь идёт о соцсети Likee.
«К нам уже присоединилось более 4 тыс. издателей, в том числе и первые иностранные компании, например популярная и известная во всем мире социальная сеть Likee», — сказал он.
Ранее VK совместно с Минцифры России запустила бета-версию отечественного магазина RuStore, которая работает на мобильных устройствах с операционной системой Android.
Данная мера была принята в ответ на отключение возможности оплачивать продукты российскими банковскими картами в Google Play и App Store.
В ноябре прошлого года в правительстве России сообщили, что российский магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки.