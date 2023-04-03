Иностранные приложения появились в российском магазине RuStore

Приложения от зарубежных разработчиков появились в российском магазине приложений RuStore для пользователей операционной системы Android. Ранее стало известно, что RuStore ввёл возможность размещать платные приложения, прежде всего игры.

Как сообщил ТАСС директор по работе с партнёрами RuStore Илья Ульянов, в частности, речь идёт о соцсети Likee.

«К нам уже присоединилось более 4 тыс. издателей, в том числе и первые иностранные компании, например популярная и известная во всем мире социальная сеть Likee», — сказал он.

Ранее VK совместно с Минцифры России запустила бета-версию отечественного магазина RuStore, которая работает на мобильных устройствах с операционной системой Android.

Данная мера была принята в ответ на отключение возможности оплачивать продукты российскими банковскими картами в Google Play и App Store.

В ноябре прошлого года в правительстве России сообщили, что российский магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки.