Иностранные приложения появились в российском магазине RuStore

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Приложения от зарубежных разработчиков появились в российском магазине приложений RuStore для пользователей операционной системы Android. Ранее стало известно, что RuStore ввёл возможность размещать платные приложения, прежде всего игры.
Иностранные приложения появились в российском магазине RuStore
  • РИА Новости

Как сообщил ТАСС директор по работе с партнёрами RuStore Илья Ульянов, в частности, речь идёт о соцсети Likee.

«К нам уже присоединилось более 4 тыс. издателей, в том числе и первые иностранные компании, например популярная и известная во всем мире социальная сеть Likee», — сказал он.

Ранее VK совместно с Минцифры России запустила бета-версию отечественного магазина RuStore, которая работает на мобильных устройствах с операционной системой Android.

Данная мера была принята в ответ на отключение возможности оплачивать продукты российскими банковскими картами в Google Play и App Store. 

В ноябре прошлого года в правительстве России сообщили, что российский магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки.

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