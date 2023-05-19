В Тверской области рассказали о развитии системы раздельного накопления отходов
- РИА Новости
Об этом сообщает tverigrad.ru.
«Для Тверской области реализация национального проекта «Экология» имеет принципиальное значение. В первую очередь это сохранение и передача новым поколениям наших природных богатств за счёт комплексной работы по лесовосстановлению, зарыблению, расчистке водных объектов», — заявил губернатор Игорь Руденя.
По его словам, реализация нацпроекта подразумевает и модернизацию очистных сооружений и систем водоотведения, и формирование современной системы обращения с ТКО.
В Ржевском муниципальном округе разместят 173 ёмкости для раздельного сбора отходов.
Также стало известно, что в июне в Санкт-Петербурге будет доступно восемь новых точек приёма опасных отходов, передаёт neva.today со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Как отметили в Смольном, опасные отходы не должны попадать на контейнерную площадку с остальным мусором, поэтому их нужно утилизировать грамотно.
Экопункты будут работать ежедневно с 10:00 до 20:00.
Ранее сообщалось, что в Курской области планируется построить новый автоматизированный мусоросортировочный комплекс. Ввод в эксплуатацию объекта ожидается в 2026 году.