В Тверской области рассказали о развитии системы раздельного накопления отходов

В Тверской области продолжается работа по внедрению дуальной системы накопления отходов. Поэтапная установка контейнеров началась в Ржевском муниципальном округе.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«Для Тверской области реализация национального проекта «Экология» имеет принципиальное значение. В первую очередь это сохранение и передача новым поколениям наших природных богатств за счёт комплексной работы по лесовосстановлению, зарыблению, расчистке водных объектов», — заявил губернатор Игорь Руденя.

По его словам, реализация нацпроекта подразумевает и модернизацию очистных сооружений и систем водоотведения, и формирование современной системы обращения с ТКО.

В Ржевском муниципальном округе разместят 173 ёмкости для раздельного сбора отходов.

Также стало известно, что в июне в Санкт-Петербурге будет доступно восемь новых точек приёма опасных отходов, передаёт neva.today со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Как отметили в Смольном, опасные отходы не должны попадать на контейнерную площадку с остальным мусором, поэтому их нужно утилизировать грамотно.

Экопункты будут работать ежедневно с 10:00 до 20:00.

Ранее сообщалось, что в Курской области планируется построить новый автоматизированный мусоросортировочный комплекс. Ввод в эксплуатацию объекта ожидается в 2026 году.