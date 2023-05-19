Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Тверской области рассказали о развитии системы раздельного накопления отходов

Короткая ссылка
В Тверской области продолжается работа по внедрению дуальной системы накопления отходов. Поэтапная установка контейнеров началась в Ржевском муниципальном округе.
В Тверской области рассказали о развитии системы раздельного накопления отходов
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«Для Тверской области реализация национального проекта «Экология» имеет принципиальное значение. В первую очередь это сохранение и передача новым поколениям наших природных богатств за счёт комплексной работы по лесовосстановлению, зарыблению, расчистке водных объектов», — заявил губернатор Игорь Руденя.

По его словам, реализация нацпроекта подразумевает и модернизацию очистных сооружений и систем водоотведения, и формирование современной системы обращения с ТКО.

В Ржевском муниципальном округе разместят 173 ёмкости для раздельного сбора отходов.

Также стало известно, что в июне в Санкт-Петербурге будет доступно восемь новых точек приёма опасных отходов, передаёт neva.today со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Как отметили в Смольном, опасные отходы не должны попадать на контейнерную площадку с остальным мусором, поэтому их нужно утилизировать грамотно.

Экопункты будут работать ежедневно с 10:00 до 20:00.

Ранее сообщалось, что в Курской области планируется построить новый автоматизированный мусоросортировочный комплекс. Ввод в эксплуатацию объекта ожидается в 2026 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить