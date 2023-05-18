В Курской области построят мусоросортировочный комплекс мощностью 150 тысяч тонн

В Курской области планируется построить новый автоматизированный мусоросортировочный комплекс. Ввод в эксплуатацию объекта ожидается в 2026 году.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Курская область заключила с инвестором ООО «Флагман-Курск» концессионное соглашение, в рамках которого в регионе будет построен автоматизированный мусоросортировочный комплекс. Стоимость создания объекта оценивается в 1,89 млрд рублей с учётом НДС», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Комплекс сможет обрабатывать до 150 тыс. т твёрдых коммунальных отходов в год.

Ранее «Агентство Бизнес Новостей» сообщало, что Мурманская область вошла в топ-10 регионов по объёму сортировки ТКО.