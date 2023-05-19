Кравцов назвал санкции США против него местью за независимость системы образования России
- РИА Новости
По его словам, Россия находится на пороге глобального лидерства в образовательной среде: страна сформировала многоуровневую систему образования, которая не зависит от западных рейтингов и проектов.
«Мы блокировали всё влияние внутри страны различных якобы образовательных направлений работы под эгидой Сороса, создали оценку качества образования, которая показывает реальную картину и позволяет достигать прогрессивных результатов. Нам начинают мстить», — цитирует Кравцова ТАСС.
Министерство финансов США ранее объявило о введении антироссийских санкций против 46 физлиц, в том числе в отношении уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой и главы Минпросвещения России Сергея Кравцова.
Также Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении 71 компании из России, Киргизии и Армении.