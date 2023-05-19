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Кравцов назвал санкции США против него местью за независимость системы образования России

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Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов назвал персональные санкции США местью за независимость и автономию российской системы образования.
Кравцов назвал санкции США против него местью за независимость системы образования России
  • РИА Новости

По его словам, Россия находится на пороге глобального лидерства в образовательной среде: страна сформировала многоуровневую систему образования, которая не зависит от западных рейтингов и проектов.

«Мы блокировали всё влияние внутри страны различных якобы образовательных направлений работы под эгидой Сороса, создали оценку качества образования, которая показывает реальную картину и позволяет достигать прогрессивных результатов. Нам начинают мстить», — цитирует Кравцова ТАСС.

Министерство финансов США ранее объявило о введении антироссийских санкций против 46 физлиц, в том числе в отношении уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой и главы Минпросвещения России Сергея Кравцова.

Также Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении 71 компании из России, Киргизии и Армении.

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