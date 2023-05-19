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Путин выступил против проявлений ксенофобии в СМИ

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Президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям выступил против проявлений ксенофобии в средствах массовой информации.
Путин выступил против проявлений ксенофобии в СМИ
  • РИА Новости

Глава регионального совета Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер предложила запретить употребление в СМИ слов, которые бы указывали на национальную принадлежность, имея ярко выраженный негативный оттенок.

По её словам, в блогосфере и в СМИ участилось употребление таких слов.

В том числе она призвала не поддерживать проявления цыганофобии и любой другой фобии по отношению к другим народам.

«Что касается блогосферы, там, конечно, влиять на это непросто, а вот в отношении государственных СМИ это точно совершенно нужно сделать, учтём то, что вы сказали», — цитирует президента ТАСС. 

По словам Путина, российские власти постараются сделать всё для недопущения в СМИ элементов, связанных с какой бы то ни было ксенофобией.

Ранее в СПЧ ООН Россия выступила против расизма и расовой дискриминации.

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