Путин выступил против проявлений ксенофобии в СМИ

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям выступил против проявлений ксенофобии в средствах массовой информации.

Глава регионального совета Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер предложила запретить употребление в СМИ слов, которые бы указывали на национальную принадлежность, имея ярко выраженный негативный оттенок.

По её словам, в блогосфере и в СМИ участилось употребление таких слов.

В том числе она призвала не поддерживать проявления цыганофобии и любой другой фобии по отношению к другим народам.

«Что касается блогосферы, там, конечно, влиять на это непросто, а вот в отношении государственных СМИ это точно совершенно нужно сделать, учтём то, что вы сказали», — цитирует президента ТАСС.

По словам Путина, российские власти постараются сделать всё для недопущения в СМИ элементов, связанных с какой бы то ни было ксенофобией.

Ранее в СПЧ ООН Россия выступила против расизма и расовой дискриминации.