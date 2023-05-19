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В Москве онкологический форум пройдёт 14—17 июня

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Московский онкологический форум — 2023 пройдёт с 14 по 17 июня в Гостином дворе.
В Москве онкологический форум пройдёт 14—17 июня
  • РИА Новости

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в мероприятиях форума примут участие более 300 экспертов из 13 стран, информирует НСН.

Запланировано порядка 70 научных сессий для представителей профессионального сообщества.

Также состоится открытое обсуждение реализуемых на территории Москвы проектов по профилю «онкология».

Кроме того, в рамках форума пройдёт конкурс молодых учёных.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.

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