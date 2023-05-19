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Путин заявил о стараниях противников России сделать всё возможное для разобщения народов

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Российский президент Владимир Путин заявил, что противники России делают всё для разобщения народов, проживающих на территории страны.

Об этом он сказал на заседании Совета по межнациональным отношениям.

«Наши противники решили, что многонациональность России — это и есть её уязвимое место, и делают всё, чтобы нас разобщить», — заявил глава государства.

По его словам, противники России устраивают провокации внутри национальных сообществ, якобы от лица российских народов создают различные общественно-политические объединения, которые «представляют только сами себя и провокаторов вроде них самих, нагло заявляют о необходимости так называемой деколонизации России».

Ранее Путин отметил вклад мусульман в поддержание межнационального диалога.

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