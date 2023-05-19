Путин заявил о стараниях противников России сделать всё возможное для разобщения народов
Об этом он сказал на заседании Совета по межнациональным отношениям.
«Наши противники решили, что многонациональность России — это и есть её уязвимое место, и делают всё, чтобы нас разобщить», — заявил глава государства.
По его словам, противники России устраивают провокации внутри национальных сообществ, якобы от лица российских народов создают различные общественно-политические объединения, которые «представляют только сами себя и провокаторов вроде них самих, нагло заявляют о необходимости так называемой деколонизации России».
Ранее Путин отметил вклад мусульман в поддержание межнационального диалога.