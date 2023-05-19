Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Петербурге презентовали сборник «ПоэZия русского лета» в рамках Международного книжного салона

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге презентовали сборник «ПоэZия русского лета», составленный RT, в рамках Международного книжного салона.

В ходе презентации сборника выступили поэты, чьи стихи вошли в книгу, в том числе Анна Ревякина, Мария Ватутина, Александр Пелевин и Анна Долгарева.

Заместитель главного редактора телеканала RT Анна Белкина сообщала, что сборник стихотворений «ПоэZия русского лета» с 16 мая будет доступен на платформе «Литрес» бесплатно в течение месяца.

В книгу вошли стихотворения и поэмы авторов, создающих с 2014 года новую русскую фронтовую поэзию.

Также сборник «ПоэZия русского лета» вышел в печать в издательстве «Эксмо». Сборник доступен в книжных магазинах России и на онлайн-платформах.

Приобрести поэтический сборник можно здесь, а скачать бесплатно — тут.

Презентации и творческие встречи с авторами также в рамках книжного фестиваля «Красная площадь» (2—6 июня), Московской международной книжной ярмарки (30 августа — 3 сентября) и в книжных магазинах по всей России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить