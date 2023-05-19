В Петербурге презентовали сборник «ПоэZия русского лета» в рамках Международного книжного салона

В Санкт-Петербурге презентовали сборник «ПоэZия русского лета», составленный RT, в рамках Международного книжного салона.

В ходе презентации сборника выступили поэты, чьи стихи вошли в книгу, в том числе Анна Ревякина, Мария Ватутина, Александр Пелевин и Анна Долгарева.

Заместитель главного редактора телеканала RT Анна Белкина сообщала, что сборник стихотворений «ПоэZия русского лета» с 16 мая будет доступен на платформе «Литрес» бесплатно в течение месяца.

В книгу вошли стихотворения и поэмы авторов, создающих с 2014 года новую русскую фронтовую поэзию.

Также сборник «ПоэZия русского лета» вышел в печать в издательстве «Эксмо». Сборник доступен в книжных магазинах России и на онлайн-платформах.

Приобрести поэтический сборник можно здесь, а скачать бесплатно — тут.

Презентации и творческие встречи с авторами также в рамках книжного фестиваля «Красная площадь» (2—6 июня), Московской международной книжной ярмарки (30 августа — 3 сентября) и в книжных магазинах по всей России.