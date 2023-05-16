Сборник «ПоэZия русского лета» будет доступен на платформе «Литрес» бесплатно в течение месяца

Сборник стихотворений «ПоэZия русского лета», составленный RT, с 16 мая будет доступен на платформе «Литрес» бесплатно в течение месяца.

Об этом объявила заместитель главного редактора телеканала RT Анна Белкина во время презентации книги в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

«Для нас, для коллектива RT, «ПоэZия русского лета» — это не просто сборник стихов. Мы, возможно очень амбициозно, но надеемся, что эта коллекция поэзии станет частью русского культурного наследия нашего времени», — сказала Белкина.

Она отметила, что книга вышла и сейчас рассылается по стране.

«Начиная с сегодняшнего дня и на протяжении следующего месяца эта книга также будет доступна в электронном формате на платформе «Литрес» бесплатно для всех, кто хочет её скачать. Для нас это очень важно, чтобы у людей не было ограничений в доступе к этой замечательной, вдохновляющей, трогательной поэзии», — отметила заместитель главного редактора RT.

На презентации присутствовали также директор департамента по стратегическим коммуникациям издательской группы «Эксмо-АСТ» Екатерина Кожанова, руководитель проекта RT «Дети войны» Юлия Мартовалиева и поэты Игорь Караулов, Анна Ревякина, Дмитрий Артис и Мария Ватутина.

В книгу вошли стихотворения и поэмы авторов, создающих с 2014 года новую русскую фронтовую поэзию.

В числе авторов: Анна Ревякина, Семён Пегов, Мария Ватутина, Игорь Караулов, Валентин Горшенин, Александр Пелевин, Анна Долгарева, Максим Замшев.

Также сборник «ПоэZия русского лета» вышел в печать в издательстве «Эксмо». Сборник доступен в книжных магазинах России и на онлайн-платформах.

Презентации и творческие встречи с авторами состоятся в рамках Санкт-Петербургского международного книжного салона (18—21 мая), книжного фестиваля «Красная площадь» (2—6 июня), Московской международной книжной ярмарки (30 августа — 3 сентября) и в книжных магазинах по всей России.