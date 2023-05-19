Мишустин: в приграничных регионах возвели несколько тысяч оборонительных сооружений

Несколько тысяч оборонительных сооружений на территориях приграничных районов и новых субъектов России полностью оборудованы.

РИА Новости

Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. «Полностью завершено оборудование нескольких тысяч оборонительных сооружений на территориях приграничных районов и новых субъектов», — приводит его слова РИА Новости. Мишустин рассказал, что были выделены ресурсы на организацию специального технического прикрытия. Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Россия усилит охрану рубежей на северо-западе страны из-за расширения НАТО.