Роспотребнадзор назвал стабильной радиационную обстановку на территории России

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека назвала стабильной радиационную обстановку на территории России.

РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. По данным службы, превышений радиационного фона не зафиксировано. Отмечается, что Роспотребнадзор постоянно мониторит радиационную обстановку в стране. Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что радиоактивное облако, возникшее после уничтожения боеприпасов с обеднённым ураном, поставленных Украине, надвигается на Западную Европу.