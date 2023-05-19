Роспотребнадзор назвал стабильной радиационную обстановку на территории России
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным службы, превышений радиационного фона не зафиксировано.
Отмечается, что Роспотребнадзор постоянно мониторит радиационную обстановку в стране.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что радиоактивное облако, возникшее после уничтожения боеприпасов с обеднённым ураном, поставленных Украине, надвигается на Западную Европу.