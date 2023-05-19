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Роспотребнадзор назвал стабильной радиационную обстановку на территории России 

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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека назвала стабильной радиационную обстановку на территории России.
Роспотребнадзор назвал стабильной радиационную обстановку на территории России 
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным службы, превышений радиационного фона не зафиксировано. 

Отмечается, что Роспотребнадзор постоянно мониторит радиационную обстановку в стране.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что радиоактивное облако, возникшее после уничтожения боеприпасов с обеднённым ураном, поставленных Украине, надвигается на Западную Европу.

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