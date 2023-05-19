В Крыму увеличили число обходов с осмотром железнодорожных путей после ЧП под Симферополем

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в эфире канала «Россия 24» заявил, что в регионе увеличили число обходов с осмотром железнодорожных путей после схода с рельсов грузовых вагонов под Симферополем.

По его словам, после ЧП меры безопасности уже были усилены.

«Уже увеличено количество обходов железнодорожных путей по визуальному осмотру, а далее — дополнительные меры по установке определённого видеонаблюдения, это также рассматривается в настоящее время», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе, пострадавших нет.

ФГУП «Крымская железная дорога» сообщило, что грузовые вагоны сошли с рельсов из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.