Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о росте рисков терактов в многолюдных местах.

Об этом он сказал на совещании в Сыктывкаре.

По его словам, в настоящий момент «существенно возросли риски совершения террористических актов» на критически важных объектах при помощи беспилотников.

«А также в местах массового пребывания людей, включая социально значимые объекты», — предупредил он.

Ранее Патрушев заявил о причастности Соединённых Штатов к убийству журналистки Дарьи Дугиной и военного блогера Владлена Татарского, а также к подрыву машины сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду», замкомандира батальона «Оплот», писателя Захара Прилепина.