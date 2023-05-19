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Патрушев заявил о причастности США к убийству Дугиной и Татарского

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о причастности Соединённых Штатов к убийству журналистки Дарьи Дугиной и военного блогера Владлена Татарского, а также к подрыву машины сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду», замкомандира батальона «Оплот», писателя Захара Прилепина.
Патрушев заявил о причастности США к убийству Дугиной и Татарского
  • AFP

Соответствующее заявление он сделал на совещании в Сыктывкаре.

«Создавая новые угрозы национальной безопасности России, вскормленный англосаксами киевский неонацистский режим перенёс террористические действия на территорию нашей страны», — цитирует его РИА Новости.

Патрушев отметил, что имеется информация, что совершённые на территории России террористические акты были спланированы и осуществлены при координации американских спецслужб.

«В их числе убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского (Максима Фомина), подрыв машины Захара Прилепина, взрыв Крымского моста, подрыв газопровода «Северный поток» и другие», — сказал он.

Ранее в эфире RT журналист, бывший морпех США Джон Дуган заявил, что террористические атаки на журналистов устраивают только Украина и Запад.

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