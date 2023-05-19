Патрушев заявил о причастности США к убийству Дугиной и Татарского
- AFP
Соответствующее заявление он сделал на совещании в Сыктывкаре.
«Создавая новые угрозы национальной безопасности России, вскормленный англосаксами киевский неонацистский режим перенёс террористические действия на территорию нашей страны», — цитирует его РИА Новости.
Патрушев отметил, что имеется информация, что совершённые на территории России террористические акты были спланированы и осуществлены при координации американских спецслужб.
«В их числе убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского (Максима Фомина), подрыв машины Захара Прилепина, взрыв Крымского моста, подрыв газопровода «Северный поток» и другие», — сказал он.
Ранее в эфире RT журналист, бывший морпех США Джон Дуган заявил, что террористические атаки на журналистов устраивают только Украина и Запад.