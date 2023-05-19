Маргарита Симоньян: на моё имя на работу прислали бандероль со следами взрывчатки

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что на её имя ей на работу прислали бандероль со следами взрывчатки.

Об этом Симоньян написала в своём Telegram-канале.

По её словам, бандероль со следами взрывчатки обнаружила служба безопасности.

Главред RT добавила, что сотрудники полиции разбираются в ситуации.

Позже она уточнила, что взрывного устройства в бандероли не оказалось.

12 мая сообщалось, что сотрудники МВД России после обращения главного редактора RT Маргариты Симоньян в полицию задержали трёх жителей Перми, которые подозреваются в хищении денег граждан под предлогом сбора помощи для российских военных.