Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Маргарита Симоньян: на моё имя на работу прислали бандероль со следами взрывчатки

Короткая ссылка
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что на её имя ей на работу прислали бандероль со следами взрывчатки.
Маргарита Симоньян: на моё имя на работу прислали бандероль со следами взрывчатки
  • AP

Об этом Симоньян написала в своём Telegram-канале.

По её словам, бандероль со следами взрывчатки обнаружила служба безопасности. 

Главред RT добавила, что сотрудники полиции разбираются в ситуации.

Позже она уточнила, что взрывного устройства в бандероли не оказалось.

12 мая сообщалось, что сотрудники МВД России после обращения главного редактора RT Маргариты Симоньян в полицию задержали трёх жителей Перми, которые подозреваются в хищении денег граждан под предлогом сбора помощи для российских военных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить