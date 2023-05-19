Маргарита Симоньян: на моё имя на работу прислали бандероль со следами взрывчатки
- AP
Об этом Симоньян написала в своём Telegram-канале.
По её словам, бандероль со следами взрывчатки обнаружила служба безопасности.
Главред RT добавила, что сотрудники полиции разбираются в ситуации.
Позже она уточнила, что взрывного устройства в бандероли не оказалось.
12 мая сообщалось, что сотрудники МВД России после обращения главного редактора RT Маргариты Симоньян в полицию задержали трёх жителей Перми, которые подозреваются в хищении денег граждан под предлогом сбора помощи для российских военных.