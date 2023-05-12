Задержаны подозреваемые в хищении денег граждан, которые хотели помочь участникам СВО

Сотрудники МВД России после обращения главного редактора RT Маргариты Симоньян в полицию задержали трёх жителей Перми, которые подозреваются в хищении денег граждан под предлогом сбора помощи для российских военных.

Как заявили в МВД, в одном из популярных мессенджеров злоумышленники создали несколько каналов, которые велись от имени Маргариты Симоньян. Постепенно число подписчиков каналов превысило 100 тыс.

«Предварительно установлено, что злоумышленники размещали в них сообщения о необходимости закупки техники для нужд военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО. Желающим помочь предлагали перечислить деньги на банковские карты, якобы принадлежащие волонтёрам. После этого собранные средства похищались», — рассказали в министерстве.

После обращения Симоньян в полицию личности участников криминального бизнеса были установлены.

«По версии следствия, двое из них получали на свои дебетовые карты деньги от подписчиков канала из разных субъектов Российской Федерации. Суммы переводов достигали 20 тыс. рублей. Посредники перечисляли средства организаторам схемы, оставляя часть себе в качестве вознаграждения», — отметили в полиции.

Оборот по счетам подозреваемых за последние полтора месяца превысил 7 млн рублей.

Следователем отдела полиции «Савиново» УМВД по Казани возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат (ч. 2 ст. 159 УК).

Сейчас в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, полицейские устанавливают все эпизоды противоправной деятельности и личности потерпевших, а также причинённый им ущерб.