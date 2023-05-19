Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Психолог Сулим посоветовала родителям научиться отдыхать вместе с детьми

Короткая ссылка
Кандидат психологических наук Софья Сулим посоветовала взрослым постараться научиться отдыхать вместе со своими детьми, а не от них.
Психолог Сулим посоветовала родителям научиться отдыхать вместе с детьми
  • Gettyimages.ru

«Чтобы перевести дух от своих детей, нужно научиться рядом с ними отдыхать. Тогда этот отдых, который мы используем как передышку, возможность перезагрузиться, не будет восприниматься, как будто вы пытаетесь снять обузу и выдохнуть», — объяснила специалист в беседе с РИАМО.

Сулим уточнила, что усталость может появится в случае, если взрослый неправильно строит взаимоотношения с ребёнком. По её словам, стоит разобраться, присутствует ли у взрослых по отношению к ребёнку гиперопека, гиперконтроль или родительская тревожность.

Ранее руководитель Школы коммуникации для детей и взрослых «Нянин Дом», кризисный психолог, врач-психотерапевт Светлана Коюшева в беседе с ФАН рассказала, как определить талант ребёнка в раннем детстве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить