Психолог Сулим посоветовала родителям научиться отдыхать вместе с детьми

Кандидат психологических наук Софья Сулим посоветовала взрослым постараться научиться отдыхать вместе со своими детьми, а не от них.

«Чтобы перевести дух от своих детей, нужно научиться рядом с ними отдыхать. Тогда этот отдых, который мы используем как передышку, возможность перезагрузиться, не будет восприниматься, как будто вы пытаетесь снять обузу и выдохнуть», — объяснила специалист в беседе с РИАМО.

Сулим уточнила, что усталость может появится в случае, если взрослый неправильно строит взаимоотношения с ребёнком. По её словам, стоит разобраться, присутствует ли у взрослых по отношению к ребёнку гиперопека, гиперконтроль или родительская тревожность.

Ранее руководитель Школы коммуникации для детей и взрослых «Нянин Дом», кризисный психолог, врач-психотерапевт Светлана Коюшева в беседе с ФАН рассказала, как определить талант ребёнка в раннем детстве.