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Психолог Сулим: впечатления от реальной жизни снизят потребность в гаджетах у детей

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Кандидат психологических наук Софья Сулим посоветовала родителям на собственном примере демонстрировать детям независимость от гаджетов.
Психолог Сулим: впечатления от реальной жизни снизят потребность в гаджетах у детей
  • Gettyimages.ru

Если ребёнок много времени проводит в смартфоне, за планшетом или компьютером, надо понаблюдать за ним, чтобы разобраться, как у него дела в школе, как складывается коммуникация с учителями и сверстниками, сообщила специалист в разговоре с РИАМО.

Она посоветовала поощрять ребёнка, если он вживую начнёт наблюдать мир, сводить его в театр, на выставку, на прогулку в парк, съездить с ним в короткую поездку.

Нужно приучать ребёнка получать удовольствие от жизни, чтобы он не пытался заменить реальный мир виртуальным, отметила Сулим.

Ранее детский психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова в беседе с ФАН посоветовала не ограждать детей от современного видеоконтента.

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