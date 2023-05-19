Исследование: 54% учителей выбрали профессию, поскольку их привлекала работа с детьми
- РИА Новости
Выяснилось, что 54% респондентов выбрали профессию учителя, так как их привлекала работа с детьми.
«Для 34% работа в школе педагогом была мечтой детства. Более четверти ответили, что на их выбор повлияли пример учителя (28%), благородство профессии (28%) и любовь к самому предмету (25%)», — отмечается в сообщении.
Ещё 10% участников исследования заявили, что продолжают семейное дело.
Также оказалось, что успехи учеников в школе вдохновляют 42% учителей, интерес к учёбе — 40%.
По словам 28% педагогов, они черпают вдохновение из возможности наблюдать достижения своих подопечных во взрослой жизни.
«Обратная связь от детей и применение полученных на уроках знаний в жизни воодушевляют 23% опрошенных», — говорится в сообщении.
Педагоги также назвали сопричастность к успехам учеников (22%), возможность помочь детям преодолеть неудачи (19%) и увидеть достижения на конкурсах и олимпиадах (18%).