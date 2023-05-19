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Исследование: 54% учителей выбрали профессию, поскольку их привлекала работа с детьми

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Образовательная платформа «Учи.ру» провела исследование, посвящённое тому, что вдохновляет учителей в их работе. Участниками опроса стали 907 педагогов.
Исследование: 54% учителей выбрали профессию, поскольку их привлекала работа с детьми
  • РИА Новости

Выяснилось, что 54% респондентов выбрали профессию учителя, так как их привлекала работа с детьми.

«Для 34% работа в школе педагогом была мечтой детства. Более четверти ответили, что на их выбор повлияли пример учителя (28%), благородство профессии (28%) и любовь к самому предмету (25%)», — отмечается в сообщении.

Ещё 10% участников исследования заявили, что продолжают семейное дело.

Также оказалось, что успехи учеников в школе вдохновляют 42% учителей, интерес к учёбе — 40%.

По словам 28% педагогов, они черпают вдохновение из возможности наблюдать достижения своих подопечных во взрослой жизни.

«Обратная связь от детей и применение полученных на уроках знаний в жизни воодушевляют 23% опрошенных», — говорится в сообщении.

Педагоги также назвали сопричастность к успехам учеников (22%), возможность помочь детям преодолеть неудачи (19%) и увидеть достижения на конкурсах и олимпиадах (18%).

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