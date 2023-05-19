Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Опрос: 34% россиян пожаловались на проблемы со сном из-за мыслей о работе

Короткая ссылка
Мебельная компания Mr.Doors провела исследование, в ходе которого россияне рассказали, что мешает их отдыху после трудового дня.
Опрос: 34% россиян пожаловались на проблемы со сном из-за мыслей о работе
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет Life.ru.

Большинству россиян мешают уснуть мысли о работе — такой ответ дали 34% респондентов, причём среди них поровну мужчин и женщин.

Ещё 23% не даёт спокойно отдохнуть храп партнёра или партнёрши, 13% респондентов лишают сна шумные соседи.

В то же время 30% респондентов признались, что ничто не мешает им спокойно спать, они погружаются в сон сразу.

Ранее психолог Людмила Суздальцева в беседе с ФАН рассказала об особенностях развития психосоматических болезней.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить