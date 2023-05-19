Опрос: 34% россиян пожаловались на проблемы со сном из-за мыслей о работе
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Об этом пишет Life.ru.
Большинству россиян мешают уснуть мысли о работе — такой ответ дали 34% респондентов, причём среди них поровну мужчин и женщин.
Ещё 23% не даёт спокойно отдохнуть храп партнёра или партнёрши, 13% респондентов лишают сна шумные соседи.
В то же время 30% респондентов признались, что ничто не мешает им спокойно спать, они погружаются в сон сразу.
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