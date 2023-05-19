Сенатор Цеков: мировое сообщество должно брать пример с решения по Грузии

Член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал первый за четыре года рейс, отправившийся сегодня из Москвы в Тбилиси.

«Это вообще нормально должно быть для мирового сообщества — выстраивать вот так отношения, как они выстраиваются с Грузией», — подчеркнул Цеков.

По мнению сенатора, санкции, которые Запад вводит против России, негативно влияют на сами западные страны.

«Ещё раз говорю, это здравое решение, которое на пользу и Грузии, и России. По большому счёту, мировое сообщество должно брать пример с этого решения», — добавил он.

Первый за четыре года прямой рейс в Грузию вылетел из Внукова.

Ранее стало известно, что Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией.