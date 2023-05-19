Сенатор Цеков: мировое сообщество должно брать пример с решения по Грузии
- РИА Новости
«Это вообще нормально должно быть для мирового сообщества — выстраивать вот так отношения, как они выстраиваются с Грузией», — подчеркнул Цеков.
По мнению сенатора, санкции, которые Запад вводит против России, негативно влияют на сами западные страны.
«Ещё раз говорю, это здравое решение, которое на пользу и Грузии, и России. По большому счёту, мировое сообщество должно брать пример с этого решения», — добавил он.
Первый за четыре года прямой рейс в Грузию вылетел из Внукова.
Ранее стало известно, что Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией.