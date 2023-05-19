Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Опубликованы кадры с обысков в Москве у соратника иноагента Пономарёва Хананашвили

Короткая ссылка
В распоряжении RT оказались кадры с обысков в московской квартире соратника иноагента Ильи Пономарёва* — политика Нодари Хананашвили.
Опубликованы кадры с обысков в Москве у соратника иноагента Пономарёва Хананашвили
  • РИА Новости

Источник RT 18 мая сообщал, что в нескольких регионах России проходят обыски у членов созданной экс-депутатом Госдумы Ильёй Пономарёвым структуры «Съезд народных депутатов»**. 

В том числе обыски проводились у членов партии «Яблоко» Галины Фильченко и Нодари Хананашвили, а также у главреда издания «Ладога.ру» Александра Калинина.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 21.10.2022.

** Организация признана нежелательной на территории России по решению Генпрокуратуры от 28.04.2023.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить