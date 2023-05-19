Опубликованы кадры с обысков в Москве у соратника иноагента Пономарёва Хананашвили
- РИА Новости
Источник RT 18 мая сообщал, что в нескольких регионах России проходят обыски у членов созданной экс-депутатом Госдумы Ильёй Пономарёвым структуры «Съезд народных депутатов»**.
В том числе обыски проводились у членов партии «Яблоко» Галины Фильченко и Нодари Хананашвили, а также у главреда издания «Ладога.ру» Александра Калинина.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 21.10.2022.
** Организация признана нежелательной на территории России по решению Генпрокуратуры от 28.04.2023.